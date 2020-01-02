كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر معارض تركي: إرسال جنود إلى ليبيا للتعتيم على فشل أردوغان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت حسب صحيفة "" المعارضة، نقلًا عن سيد طورون نائب رئيس حزب الشعب الجمهوري، إن الرئيس رجب أردوغان يصر على إرسال جنود إلى ليبيا للتعتيم على فشل حكومته الاقتصادي.

وجدد طورون، في تصريحات لصحيفة جمهورييت، رفض حزبه تنفيذ مشروع القناة وإرسال قوات تركية إلى ليبيا.

Advertisements

وأضاف: "النظام الحاكم يسعى دائما لتغيير الأجندة السياسية من أجل التغطية على الأزمتين الاقتصادية والديمقراطية التي تشهدهما البلاد".