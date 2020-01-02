كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الركود يدفع تركيا لإغلاق محطات لتوليد الطاقة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قررت الحكومة التركية، اليوم الخميس، إغلاق خمس محطات لتوليد الطاقة الحرارية، بسبب عدم إكمال الاستثمارات البيئية الضرورية، حسبما أكد وزير البيئة مراد قوروم.

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وقال قوروم، في تصريحات صحفية لوكالة الأناضول، إن محطات الطاقة الخمس كانت ضمن 13 محطة أمهلتها السلطات حتى 31 ديسمبر، لاستكمال الاستثمارات.

وأضاف أن الدولة قررت إغلاق محطتين في كوتاهيا، وثلاث محطات أخرى في كهرمان ماراس وسيفاس وزونجولداك، كما أغلقت السلطات جزئيا محطة في إقليم مانيسا.