كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أوغلو يقضي على حلم أردوغان الإجرامي بحفر قناة في إسطنبول والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انتقد أكرم إمام أوغلو عضو حزب المعارضة الرئيسي ورئيس بلدية إسطنبول، مشروع الرئيس رجب طيب أردوغان الإجرامي، بحفر قناة في إسطنبول في مستوى قناتي السويس.

وقال أوغلو، اليوم الأحد، في تصريحات صحفية، إن المشروع الذي تقدر تكلفته بنحو 11 مليار يورو، يشكل هدرًا ماليًا وكارثة بيئية وسيزيد من مخاطر الزلازل.

وأضاف: "قناة إسطنبول مشروع إجرامي"، وأطلق حملة "إما القناة أو إسطنبول" معلناً انسحاب البلدية من مشروع البناء الذي وقعه سلفه.

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وتابع: "سنبذل قصارى جهدنا لمنع هذا المشروع"، وذهب الثلاثاء، إلى محافظة إسطنبول لتسليم رسالة تطالب بإلغاءه.

وكان أردوغان، قد أشرف بالفعل على بناء نفق مضيق البوسفور في إسطنبول، وعلى جسر عملاق، وعلى مطار ضخم جديد، لكن مشروع القناة، التي يبلغ طولها 45 كيلومتراً يبدو أكثر تعقيداً.

وشدد إمام أوغلو على أن الحكومة لا يمكنها ببساطة تجاهل حججه "أنا رئيس بلدية إسطنبول. المشروع الذي أعارضه، ليس في كاليفورنيا".