كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سنغافورة..حزب معارض يتهم الحكومة باستخدام قانون الأخبار المزيفة لإعاقة النقاش السياسي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن حزب معارض سنغافوري، اليوم الخميس، أنه مستعد للطعن قانونًا في أمر حكومي بربط إخطارات التصحيح بمواقعه على الإنترنت، متهمًا الحكومة باستخدام قانون أخبار مزيف جديد لإعاقة النقاش السياسي.

وستكون هذه هي المرة الأولى التي تتوجه فيها هذه القضية إلى المحكمة منذ سريان القانون في أكتوبر، كما أوردت وكالة "رويترز".

طُلب من الحزب الديمقراطي السنغافوري، الذي ليس له تمثيل حالي في البرلمان، الشهر الماضي أن يصدر الإشعارات في مقال على موقعه على شبكة الإنترنت وما يتصل به من مشاركات فيسبوك تناقش وظائف ذوي الياقات البيضاء في ولاية المدينة.

يشترط القانون على متلقي أوامر التصحيح الامتثال حتى إذا كانوا يعتزمون الاستئناف. أرفق الحزب الديمقراطي السنغافوري الإشعارات، لكنه قال، اليوم الخميس، إنه تمسك بمضمونه وطلب سحب إشعارات التصحيح من قبل وزارة القوى العاملة.

وقال الحزب، في بيان على موقعه على الإنترنت: "نحن ندعو الوزير ليس فقط إلى التراجع عن اتجاهات التصحيح، ولكن أيضًا لإصدار اعتذار فوري لا لبس فيه وعلني لـ الحزب الديمقراطي السنغافوري... إذا أخفقنا في ذلك فسوف نضطر إلى متابعة الأمر في محكمة قانونية".

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وقالت وزارة القوى العاملة، إنها لم تتلق أي طلب من الحزب الديمقراطي الاجتماعي لتغيير أو إلغاء اتجاه التصحيح، مضيفة، أن هناك عملية بموجب القانون بالنسبة لهم للقيام بذلك إذا رغبوا في ذلك.

وقال المتحدث باسم الوزارة في بيان أرسل عبر البريد الإلكتروني: "تظل الحقائق أن الحزب الديمقراطي السنغافوري نشر أكاذيب محددة".

وقالت سورية أكبر، المتحدثة باسم الحزب الديمقراطي السنغافوري، إن الحزب يعتزم تقديم طلب رسمي لإلغاء اتجاه التصحيح قريبًا.

يخول القانون الوزراء أن يطلبوا من منصات وسائل الإعلام على الإنترنت والمستخدمين إجراء تصحيحات أو إزالة محتوى تعتبره الحكومة غير صحيح ومضر بالمصلحة العامة.

تخشى جماعات حقوق الإنسان من أن القانون قد يقمع حرية التعبير، ويقول سياسيون معارضون إنه قد يمنح الحكومة الكثير من السلطة مع اقتراب موعد الانتخابات.