جماهير الرجاء تختار رحيمي كأفضل لاعب في الفريق لٱخر شهر من 2019

عائشة مجيب – صحفية متدربةal

إختارت الأنصار الرجاوية اللاعب الواعد سفيان الراحيمي نسر الشهر ، بعد الأداء والمستوى الجيد الذي ظهر به شهر دجنبر رفقة فريقه الأخضر في المسابقات المحلية والافريقية والعربية.

ونشرت الصفحة الرسمية للقلعة الخضراء، تدوينة عبر صفحتها الرسمية “بالفايسبوك”، أعلنت فيها أن سفيان الرحيمي نسر شهر دجنبر، وتمنت له حظا موفقا في باقي المباريات.

وصرح نسر الشهر لموقع الرجاء، بخصوص مواجهة مولودية الجزائر، أن الفريق الأخضر يسعى لتحقيق نتيجة إيجابية خارج الديار، من أجل اللعب بإرتياح في مباراة العودة.

يشار إلى أن الفريق الأخضر سيحل ضيفا على مولودية الجزائر، يوم السبت على أرضية ملعب تشاكر بالجزائر العاصمة، في تمام الساعة الثامنة مساء، برسم ذهاب ربع نهائي كأس محمد السادس للأندية الأبطال.