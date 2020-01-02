بوغبا سيخضع لجراحة ويغيب عن الملاعب

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أكد نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، اليوم الخميس، أن لاعب خط الوسط، الفرنسي بول بوغبا، سيخضع لجراحة في الكاحل وسيغيب ثلاثة إلى أربعة أسابيع.
وكان بوغبا قد غاب عن المباراة التي خسرها مان يونايتد على ملعب أرسنال، الليلة الماضية، بهدفين دون رد، وأكد مدربه أولي غونار سولشاير أن غيابه سيستمر لنحو شهر.
وقال سولشاير في تصريح صحافي "إنه على الأرجح يحتاج إلى جراحة في قدمه. لنرى متى سيعود، لقد خضع لفحوصات، ليست إصابة كبيرة لكنها تحتاج بعض الوقت للتعافي"
وختم بالقول إنه "تلقى نصيحة بالخضوع للجراحة في أقرب وقت، غياب بول صدمة كبيرة، سيغيب لنحو ثلاثة أو أربعة أسابيع".
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