شكرا لقرائتكم خبر عن «الزياني» وزيراً للخارجية البحرينية .. و«خالد بن أحمد» مستشاراً للشؤون الدبلوماسية والان نبدء بالتفاصيل

أبلغ ولي عهد البحرين الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، رغبة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، بتعيينه وزيراً للخارجية مع انتهاء فترة عمله كأمين عام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.

جاء ذلك لدى استقباله ، الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في قصر القضيبية اليوم.

وأشاد ولي العهد البحريني بجهود الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية ودوره في تعزيز علاقات التعاون مع دول مجلس التعاون في جميع المجالات التي تعود بالنفع والنماء لصالح المنطقة، كما أثنى على ما حققه الدكتور عبداللطيف الزياني من إسهامات في تطوير منظومة العمل بالأمانة العامة بما يدعم العمل المشترك.

وأشاد بإسهامات وإنجازات الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة وزير الخارجية طوال فترة توليه لمسؤوليات وزارة الخارجية والدبلوماسية البحرينية في مختلف الفعاليات المحلية والدولية. وتمنى للشيخ خالد بن أحمد آل خليفة التوفيق في مهامه المقبلة بتعيينه مستشار الملك للشئون الدبلوماسية.