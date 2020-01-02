شكرا لقرائتكم خبر عن البحرين تدين محاولة اقتحام السفارة الأمريكية في العراق والان نبدء بالتفاصيل

أدانت وزارة الخارجية البحرينية بشدة محاولة اقتحام سفارة الولايات المتحدة الأمريكية لدى العراق، والتي تعتبر انتهاكا صريحًا لاتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية وللأعراف والمواثيق الدولية، واعتداء على أمن وسلامة طاقم السفارة. واذ تشدد وزارة الخارجية البحرينية على ضرورة التزام جميع الاطراف في العراق بالمسؤولية وضبط النفس، فإنها تؤكد موقف البحرين الداعم لجهود الحكومة العراقية لتثبيت الامن والاستقرار وتعزيز سيادة القانون في العراق، معربة عن تمنياتها للشعب العراقي الشقيق بالتنمية و الاستقرار.

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