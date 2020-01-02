اخماد حريق اندلع بكرفانات تعود لشركة في ميناء ام قصر

أفاد مصدر أمني، الاربعاء، باخماد حريق اندلع في كرفانات تعود الى شركة لخزن المركبات في ميناء ام قصر.
وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "فرق الدفاع المدني تسيطر على حادث حريق اندلع داخل خمسة كرفانات عائدة لشركة لخزن المركبات داخل ميناء ام قصر في البصرة".
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