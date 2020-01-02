تعرّف على قيمة التبرعات المالية لحملة الدعاية لإعادة انتخاب ترامب

أفاد مسؤول كبير في حملة الدعاية لإعادة انتخاب الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الخميس، بأن الحملة جمعت تبرعات قدرها 46 مليون دولار، في الربع الأخير من العام الماضي.
ومن المقرر أن تبدأ المنافسة بين المرشحين الديمقراطيين في الانتخابات التمهيدية بولاية أيوا، بعد شهر.
وسيخوض مرشح الحزب الديمقراطي الانتخابات أمام ترامب، في انتخابات الرئاسة في تشرين الاول المقبل.
وأشار المسؤول لرويترز إلى، أن "حملة ترامب تبدأ عام الانتخابات 2020 بسيولة متاحة قدرها 102.7 مليون دولار، وهو مبلغ سيساهم في المنافسة في ولايات أكثر من الولايات التي كانت سببا في فوزه غير المتوقع في 2016".
وبدأ مرشحون ديمقراطيون الكشف عن التبرعات التي تلقتها حملاتهم في الربع الأخير، إذ أعلن بيت بوتيجيج الأربعاء أنه جمع24.7 مليون دولار في الشهور الثلاثة الأخيرة من العام الماضي.
وقالت حملة الدعاية لمنافسه الديمقراطي، بيرني ساندرز، الخميس، إنها جمعت أكثر من 34.5 مليون دولار، ليصل إجمالي التبرعات التي حصل عليها إلى 96 مليون دولار.
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