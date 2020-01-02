رسمياً.. عماد هاشم يعود الى الشرطة بعد 20 عاماً

وقال هاشم في تصريح نشره الموقع الرسمي للنادي، "اعي تماما اهمية المرحلة المقبلة سيما وان الفريق تنتظره استحقاقات على درجة عالية من الاهمية، حيث ساحاول جاهدا ان اقدم قصارى الجهود للتطوير والارتقاء بمستوى حراسنا".واضاف: "لدي رؤية كاملة عن جميع حراس الفريق من حيث تشخيص الايجابيات والسلبيات حيث سيتم العمل عليها خلال الوحدات التدريبية لوضع الامور في نصابها الصحيح تمهيدا لتقديم ما ينتظره منا الجماهير".

وبين أن "العطاء هو الفيصل في عملية وضع الحارس في مهمة الذود عن عرين الشرطة خصوصا وانني شخصياً ساكون محاسبا امام ادارة وجماهير النادي".

واختتم حديثه قائلاً: ان "الفريق يمتلك حراس مرمى لديهم المواصفات والامكانيات الايجابية حيث سنضع بعض الحلول لاخطاء قادرين على تجاوزها".



يذكر ان عماد هاشم درب حراسة مرمى الشرطة عام 2000 وكان حارساً للقيثارة الخضراء لمدة 14 عاماً.