- 1/2
- 2/2
2020-01-02 | 14:15
889 مشاهدة
اعرب مدرب حراس مرمى نادي الشرطة الجديد، عماد هاشم، عن سعادته الغامرة بعد العودة للعمل في النادي الذي مثله 15 عاماً كلاعب وموسمين كمدرب، متمنيا في الوقت ذاته ان يقدم الاضافة الى الجهاز الفني لكرة القيثارة بغية تحقيق الافضل.
واضاف: "لدي رؤية كاملة عن جميع حراس الفريق من حيث تشخيص الايجابيات والسلبيات حيث سيتم العمل عليها خلال الوحدات التدريبية لوضع الامور في نصابها الصحيح تمهيدا لتقديم ما ينتظره منا الجماهير".
وبين أن "العطاء هو الفيصل في عملية وضع الحارس في مهمة الذود عن عرين الشرطة خصوصا وانني شخصياً ساكون محاسبا امام ادارة وجماهير النادي".
واختتم حديثه قائلاً: ان "الفريق يمتلك حراس مرمى لديهم المواصفات والامكانيات الايجابية حيث سنضع بعض الحلول لاخطاء قادرين على تجاوزها".
يذكر ان عماد هاشم درب حراسة مرمى الشرطة عام 2000 وكان حارساً للقيثارة الخضراء لمدة 14 عاماً.
كانت هذه تفاصيل خبر رسمياً.. عماد هاشم يعود الى الشرطة بعد 20 عاماً لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.