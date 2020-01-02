بالفيديو: امنيات اهالي الموصل تصطدم بنسيان الحكومة واهمال الجهات المعنية

إحالة الحدباء وجامع النوري لمنظمة اليونسكو وتحزيم المنارة، والتعاقد مع شركة ألمانية للتنقيب تحت الأرض بالنسبة لجامع النبي يونس، كل هذه صرح بها للسومرية مدير أوقاف نينوى ابو بكر كنعان، لكن المواطن لم يلتمس شيء حتى الساعة من هذه الأقاويل، فلا أفعال ولا تحرك جاد لتجميل التشوه بصورة اجمل، حسب مراقبين لاوضاع المحافظة .على مدى ثلاثة أعوام والعهود كما هي، تتكرر كلما التقينا بمسؤول عن أوضاع المحافظة، فحتى الآن ومع استبدال ثلاثة محافظين لها، لم تشهد المدينة لمسات عطف تعيد مجدها إلى ما كان عليه مُسبقًا .

إبقاء الهدم وعدم ارجاع كل شبر دمّره التنظيم الإرهابي، رسالة مفرحة لهم بأننا عاجزين عن النهوض ونفض غبار همجيتكم، لكن النهوض بالبُنيان نصر آخر، له طعمه الخاص .