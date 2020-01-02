تنشر الخليج 365، اليوم الخميس، صورا تظهر محيط السفارة الأميركية وسط العاصمة بغداد بعد عمليات الحرق والكسر التي تعرضت لها خلال الاحتجاجات التي شهدتها المناطق المحيطة بها خلال اليومين الماضيين. ويظهر في الصور القوات الامنية العراقية التي كلفتها الحكومة المركزية بحماية السفارة بعد تلك الاحتجاجات. وفي ادناه مجموعة من الصور:

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كانت هذه تفاصيل خبر بالصور.. محيط السفارة الاميركية في بغداد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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