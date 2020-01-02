البحرين تدين محاولة اقتحام سفارة واشنطن ببغداد: انتهاك للقانون

أدانت البحرين بشدة، الخميس، محاولة اقتحام السفارة الأمريكية بالعراق، من قبل عدد من المليشيات المدعومة من إيران.

واعتبرت البحرين في بيان لوزارة الخارجية "أن محاولة الاقتحام انتهاك صريح لاتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية وللأعراف والمواثيق الدولية، واعتداء على أمن وسلامة طاقم السفارة".

وشددت البحرين على ضرورة التزام جميع الأطراف في العراق بالمسؤولية وضبط النفس.

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وأكدت البحرين موقفها الداعم لجهود الحكومة العراقية لتثبيت الأمن والاستقرار وتعزيز سيادة القانون في العراق، معربة عن تمنياتها للشعب العراقي الشقيق بالتنمية والاستقرار.





وكانت عناصر من حزب الله العراقي اقتحمت، الثلاثاء، مقر السفارة الأمريكية في العاصمة بغداد، بعد مقتل عشرات المسلحين بينهم قياديون، في ضربات جوية استهدفت منشآت تابعة للمليشيا التابعة لإيران.

وإثر ذلك أعلنت السفارة الأمريكية في العراق تعليق جميع العمليات القنصلية حتى إشعار، بسبب هجمات المليشيات على مجمع السفارة.

ونصحت السفارة الأمريكيين بعدم الاقتراب من السفارة في بغداد، مضيفة أن القنصلية العامة في أربيل مفتوحة للتأشيرات وتقديم الخدمات للأمريكيين.