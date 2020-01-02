شكرا لقرائتكم سجون الجزائر تفرغ من معتقلي الحراك.. الإفراج عن بورقعة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - قرر القضاء الجزائري، اليوم الخميس، الإفراج عن المجاهد لخضر بورقعة بعد فترة اعتقال دامت 6 أشهر، وذلك بحسب ما أفاد به محاميه عبد الغني بادي.

ومنذ تنصيب الرئيس عبد المجيد تبون، أفرج القضاء عن أكثر من 30 معتقلا جرى اعتقالهم خلال الاحتجاجات الشعبية بتهم مختلفة خاصة حمل الراية الأمازيغية، فيما يبدو أنه استجابة لأكبر مطالب الحراك الشعبي وأحد أهم شروطه للدخول في حوار مع السلطة، وسط توقعات بإخلاء دفعات جديدة من المعتقلين خلال الأيام القادمة.

واحتفى جزائريون على مواقع التواصل الاجتماعي بالإفراج عن لخضر بورقعة، الذي اعتقلته السلطات منذ أواخر شهر يونيو من العام الماضي، بتهمة "إحباط معنويات الجيش"، نظرا لما يمثله من رمزية تاريخية ووطنية.

وكان خبر اعتقال لخضر بورقعة (86 سنة) قد أثار ضجة واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، نظرا لما يمثله من رمزية تاريخية ووطنية، حيث يعد من أهم رموز "ثورة التحرير"، كما عرف بمعارضته الشرسة للنظام منذ عقود.