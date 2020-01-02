نقابة الصحافة: الصحف تحتجب يوم الثلاثاء المقبل

أعلنت ​نقابة الصحافة​ في بيان انه "يصادف يوم الاثنين المقبل الواقع فيه 6 كانون الثاني 2020 ​عيد الميلاد​ لدى الطائفة الارمنية الارثوذكسية، فيتوقف العمل في الصحف في هذا اليوم وتحتجب في اليوم التالي لتستأنف الصدور صباح الاربعاء الواقع فيه 8 كانون الثاني 2020".



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