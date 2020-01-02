نائب الرئيس التركي: أعددنا خطة لإنشاء موقع نموذجي في المنطقة الآمنة

أعلن نائب الرئيس التركي فؤاد أوقطاي، أن بلاده أعدت خطة لإنشاء موقع خلال العام الحالي ليكون أنموذجاً في المنطقة الآمنة شمالي سوريا، مشيرا الى أن "محافظة إدلب باتت الجرح النازف لسوريا وأعداد النازحين في ازدياد جراء قصف النظام السوري الذي يستهدف المنطقة".
وأشار أوقطاي في حديث لوكالة "الأناضول" الى أن "روسيا تدعم قصف النظام، وأن إيران لم تبد موقفاً واضحاً لإنهاء هذا الوضع في إدلب"، مبينا أن "تركيا لا يمكنها استقبال النازحين داخل حدودها لزيادة أعدادهم، لكن ستواصل رعايتهم في الجانب الآخر من الحدود".
وشدد على أنه "يجب أن نجد حلا داخل سوريا، ولا يمكننا مواجهة المشاكل التي أوجدها العالم بمفردنا، لدينا حاليا نحو 4 ملايين لاجئ، حوالي 3.6 مليون منهم سوريون"، مضيفا: "من خلال إنشاء منطقة آمنة داخل سوريا سنوفر فضاء ليعيش فيها النازحون في الداخل، وضمان العودة الطوعية للاجئين السوريين من تركيا إلى بلادهم على حد سواء".
وأكد أن "إنشاء المنطقة ستوفر الأمن للسوريين، إلى جانب توفير الأمن للحدود الجنوبية لتركيا"، داعيا بلدان الاتحاد الأوروبي إلى "المساهمة في إنشاء المنطقة الآمنة في سوريا، لأن مسألة الهجرة من هذه المنطقة تمسها بشكل مباشر".
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