نائب الرئيس التركي: أعددنا خطة لإنشاء موقع نموذجي في المنطقة الآمنة

أعلن نائب الرئيس التركي ​فؤاد أوقطاي​، أن بلاده أعدت خطة لإنشاء موقع خلال العام الحالي ليكون أنموذجاً في المنطقة الآمنة شمالي ​سوريا​، مشيرا الى أن "​محافظة إدلب​ باتت الجرح النازف لسوريا وأعداد ​النازحين​ في ازدياد جراء قصف ​النظام السوري​ الذي يستهدف المنطقة".

وأشار أوقطاي في حديث لوكالة "​الأناضول​" الى أن "​روسيا​ تدعم قصف النظام، وأن إيران لم تبد موقفاً واضحاً لإنهاء هذا الوضع في إدلب"، مبينا أن "​تركيا​ لا يمكنها استقبال النازحين داخل حدودها لزيادة أعدادهم، لكن ستواصل رعايتهم في الجانب الآخر من الحدود".

وشدد على أنه "يجب أن نجد حلا داخل سوريا، ولا يمكننا مواجهة المشاكل التي أوجدها ​العالم​ بمفردنا، لدينا حاليا نحو 4 ملايين لاجئ، حوالي 3.6 مليون منهم سوريون"، مضيفا: "من خلال إنشاء منطقة آمنة داخل سوريا سنوفر فضاء ليعيش فيها ​النازحون​ في الداخل، وضمان العودة الطوعية للاجئين السوريين من تركيا إلى بلادهم على حد سواء".

وأكد أن "إنشاء المنطقة ستوفر ​الأمن​ للسوريين، إلى جانب توفير الأمن للحدود الجنوبية لتركيا"، داعيا بلدان ​الاتحاد الأوروبي​ إلى "المساهمة في إنشاء المنطقة الآمنة في سوريا، لأن مسألة ​الهجرة​ من هذه المنطقة تمسها بشكل مباشر".