مورينيو قد يحول دون ذلك.. نجم ليستر سيتي الإنجليزي على طاولة برشلونة

عرض وكيل اللاعبين البرتغالي الشهير، خورخي مينديز، مواطنه ريكاردو بيريرا، لاعب فريق ليستر سيتي الإنجليزي، على فريق برشلونة الإسباني، من أجل الانضمام إليه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وحسب صحيفة “سبورت” المقربة من النادي الكتلوني، فإن وكيل اللاعبين الشهير، وضع إسم اللاعب على طاولة النادي الإسباني من أجل ضمه، خاصة بعد أن بصم على موسم رائع مع فريق “الذئاب”، واهتمام عدد من كبار الدوري الإنجليزي الممتاز بخدماته، خاصة توتنهام.

وعلى الرغم من هذا العرض، فإن الصحيفة تستبعد تفاعل الفريق الإسباني بإيجابية، خاصة وأن إدارة “البلاوغرانا” لن تدفع مبلغ 40 مليون يورو من أجل جلب اللاعب.

جدير ذكره، أن بيريرا، ينشط في مركز الظهير، ويعتبر هو البديل المرتقب لنيلسون سيميدو، المرشح بقوة لمغادرة الفريق الصيف المقبل.