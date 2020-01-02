رسميا.. لاعب مغربي جديد ينضم للدوري المصري الممتاز

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أعلن فريق مصر المقاصة المصري، الممارس في الدوري المحلي الممتاز، تعاقده رسميا مع اللاعب المغربي الشاب أحمد مرشوح، قادما من شباب الريف الحسيمي، وذلك من أجل تدعيم خطه الخلفي.
وحسب تقارير صحفية مصرية، فإن النادي المصرين الذي يقوده نجم الكرة المصرية السابق، أحمد حسام “ميدو”، قد اقتنع بإمكانيات اللاعب المغربي الشاب البالغ من العمر 20 سنة، بعد فترة تجريب، وقرر التعاقد معه لدة 4 سنوات ونصف.
وينشط مرشوح، في مركز لاعب ارتكاز دفاعي، وقد اختار خوض فترة تجريبية في النادي المصري، قصد الانضمام إليه، وهو الامر الذي تم فعلا، بعد أن أقنعت إمكانيته “ميدو” وطاقمه التقني، كما أن النادي يرغب في تعوض اللاعب الرواندي الراحل كيفين موهيري.
وكان اللاعب المغربي الشاب، ضمن القائمة الأساسية للاعبي الفريق، في مباراة الأهلي الاخيرة في الدوري المحلي، غير أنه لم يشارك في المباراة، بسبب عدم توصله بعد بالبطاقة الدولية من الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم.
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