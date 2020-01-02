شابة مغربية تتعرض لتحرش جماعي في مصر في احتفالات رأس السنة الجديدة- فيديو

تعرضت شابة مغربية لحادث تحرش جماعي خلال الإحتفالات برأس السنة الميلادية في مدينة المنصورة بمصر، وفق ما أكدته وسائل إعلام محلية.

وتداول مستخدمو مواقع التواصل الإجتماعي في مصر، خلال الساعات الماضية، شريط فيديو صادم يوثق لعمليات التحرش، الذي جرى تصويره أمام محل شهير بوسط مدينة المنصورة وأمام بوابة الجامعة بدلتا مصر.

وأكدت وسائل إعلام محلية، أن شرطة المنصورة، قد تمكنت من التعرف على هوية الفتاة التي تعرضت للتحرش، حيث تبين أنها مغربية الجنسية، وأنها جاءت إلى مصر للتنزه والاحتفال برأس السنة.

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وذكر مصدر أمني مطلع لموقع “القاهرة 24″، أن قسم الشرطة لم يتلقى أي بلاغات من الأهالي في حي الجامعة بخصوص الواقعة، وجارٍ تكثيف الجهود لضبط المتحرشين بالفتاة، وكشف ملابسات الواقعة.

ويظهر الفيديو الذي تم تداوله بشكل واسع في مصر، العشرات من المتحرشين بالفتاة المغربية، قبل أن يحاول آخرون إنقاذها بوضعها داخل إحدى السيارات لحمايتها، بعد أن تعالت صراختها مستغيثة.