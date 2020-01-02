الدرك الملكي يحجز 3 أطنان من الحشيش على متن زورق سريع بسواحل أصيلا 

تمكنت مصالح الدرك الملكي البحري اليوم الخميس، من ضبط شحنة كبيرة من المخدرات على متن زورق سريع بسواحل أصيلا.

وحسب مصادر “اليوم 24″، فإن إخبارية توصلت بها المصالح الأمنية، أدت إلى اعتراض القارب، حيث تم العثور على 3 أطنان من المخدرات بزورق سريع.

وأضاف المصدر ذاته، أن المشتبه فيهم تمكنوا من الفرار الى وجهة غير معلومة، عبر زورق ثاني، كان مرافقا لهم في عملية نقل مخدرات، فيما تم فتح تحقيق تحت إشراف النيابة العامة.

وتأتي العملية لتسجل ضربة أخرى موجعة لتجار المخدرات في اقل من أسبوع، يضيف المصدر، بعدما تم ضبط 16 طنا من الحشيش بطنجة ميد، و3,5 طنا بالقصر الصغير الأسبوع الماضي.