السفري لم يرافق بعثة الرجاء والفريق الأخضر يخوض معسكرا طويلا بالجزائر

تخلف يوسف السفري، مساعد مدرب فريق الرجاء البيضاوي، عن رحلة الفريق الأخضر إلى الجزائر من أجل خوض مباراتي مولودية الجزائر في كأس محمد السادس لكرة القدم، وشبيبة القبائل في منافسات دوري أبطال إفريقيا.

وأكد الرجاء، في بلاغ رسمي له، قبل قليل، نشره على موقعه الرسمي على الانترنيت، أن ” بعثة الفريق الاخضر تخلف عنها كل من العضو في المكتب المديري، المصطفى دهنان، ومساعد المدرب يوسف السفري بسبب طارئ صحي حال دون سفرهما رفقة البعثة على أن يلتحقا بالجزائر العاصمة لاحقا”.

وبعد أن أمضى اللاعبون الليلة في أحد الفنادق القريبة من مطار محمد الخامس بالدار البيضاء، غادرت طائرة الفريق الأخضر أرض الوطن، على الساعة العاشرة من صباح اليوم الخميس، في اتجاه العاصمة الجزائرية، وذلك من أجل خوض معسكر تدريبي هناك.

وسيخوض زملاء محسن متولي معسكرا إعدادي في الجارة الشرقية، سينطلق اليوم الخميس، وذلك من أجل خوض المباراتين المذكورتين، الأولى ستكون يوم السبت القادم، أمام المولودية، والثانية ستكون في العاشر من الشهر الجاري، أمام شبيبة القبائل.

جدير ذكره، أن الطاقم الطبي والإداري قد سبق البعثة الرجاوية إلى الجزائر، يوم أمس الأربعاء، من أجل وضع ترتيبات مقام الرجاء في الجارة الشرقية.