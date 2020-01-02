بغداد: "المارينز" نفذ إنزالا جويا داخل السفارة الأميركية

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أكد مصدر أمني عراقي أن قوات من مشاة البحرية الأميركية ("المارينز") نفذت فجر اليوم، الخميس، إنزالا جويا داخل مقر السفارة الأميركية في بغداد.

ووفقا للمصدر، وهو ضابط في وزارة الدفاع العراقية، فإن "طائرات هليكوبتر حلقت في وقت مبكر من فجر الخميس، بشكل منخفض وكثيف فوق المنطقة الخضراء في العاصمة، متزامنا مع قطع التيار الكهربائي".

وأضاف المصدر، مفضلا عدم الكشف عن اسمه، أن "قوات المارينز نفذت إنزالا جويا في السفارة الأميركية وقامت بتمشيط المبنى". ولم يصدر عن السلطات العراقية تعليق فوري حول ذلك.

وأعلنت السفارة الأميركية في بغداد، أمس، تعليق كافة العمليات القنصلية حتى إشعار آخر، على خلفية احتجاجات عنيفة أمام مجمع السفارة على مدى يومين، قبل انسحاب المتظاهرين استجابة لمناشدة من الحكومة.

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واقتحم عشرات المحتجين حرم السفارة، أول من أمس، وأضرموا النيران في بوابتين وأبراج للمراقبة، قبل أن تتمكن قوات الأمن العراقية من إبعادهم إلى محيط السفارة. وجاء ذلك ردا على غارات جوية أميركية، يوم الأحد الماضي، استهدفت مواقع "كتائب حزب الله" العراقية، أحد فصائل "الحشد الشعبي"، بمحافظة الأنبار ما أسفر عن سقوط 28 قتيلا و48 جريحا بين مسلحي الكتائب.

وقالت وزارة الدفاع الأميركية إنها شنت الضربات الجوية ردا على هجمات صاروخية شنتها الكتائب على قواعد عسكرية عراقية يتواجد فيها جنود ودبلوماسيون أميركيين، قتل خلال إحداها مقاولا مدنيا أميركيا قرب مدينة كركوك.

واتهم الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، ووزير الخارجية، مايك بومبيو، إيران، عبر وكلائها من الفصائل الشيعية، بشن هجمات صاروخية ضد القواعد العسكرية العراقية التي يتواجد فيها أميركيون، وهو ما تنفيه طهران.