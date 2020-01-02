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شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الجمهورية يؤكد متانة العلاقات التاريخية مع الصين والان مع التفاصيل
الخميس 2 يناير 2020
عبدربه منصور هادي
اكد رئيس الجمهورية، عبدربه منصور هادي، على متانة العلاقات التاريخية بين اليمن والصين والمرتبطة بالتعاون والتنمية والمصالح المشتركة.
واشاد خلال استقباله اليوم للسفير الصيني لدى اليمن كانغ يونغ بسياسة الصين وتوجهاتها المرتبطة بالجوانب الاقتصادية وتفعيل التعاون والتجارة الدولية ومنها طريق تجارة الحرير الجديد الذي يعد شريان اقتصادي هام يخدم عدد كبير من دول المنطقة.
وتناول اللقاء علاقات التعاون بين البلدين الصديقين وافاق تعزيزها وتطويرها وجهود الصين في دعم السلام والاستقرار في اليمن.
من جانبه عبر السفير الصيني عن سعادته بهذا الاستقبال واللقاء مهنئاً فخامة الرئيس بالعام.. متمنياً ان يكون عام وئام وسلام في اليمن.. معبراً عن دعم الصين لليمن وشرعيتها الدستورية في تحقيق تلك التطلعات ومنها تنفيذ اتفاق الرياض وصولاً الى السلام الشامل في اليمن.
حضر اللقاء مدير مكتب رئاسة الجمهورية الدكتور عبدالله العليمي.
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