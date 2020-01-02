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شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد .. أردوغان خليفة المسلمين أمْ خديعة المؤمنين!! والان مع التفاصيل
الخميس 2 يناير 2020
رجب طيب أردوغان
يعتبر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، سلطان عثماني ذو وجهين حسبما يراه مراقبون ومحللون سياسيون .
فاردوغان روج لنفسه أنه خليفة للمسلمين وأنه مع حقوق الإقليات وداعم للقضية الفلسطينية ورجل الديمقراطية ولكن الحقيقة عكس ذلك .
وبحسب الفيديو فإن أردوغان تعامل دون مشكلة مع تنظيم داعش وجبهة النصرة وسمح بدخول النفط المسروق من العراق وسوريا وبيعه في أراضيه وساهم في التعدي على غاز قبرص وأرسل جنوده إلى ليبيا لسرقة نفطه .
وفيما يتعلق بدعمه للقضية الفلسطينية، فالحقيقة أن تركيا أردوغان كانت أول من اعترف بالقدس عاصمة للإحتلال الأسرائيلي وفتح اول خطوط رحلات سياحية بين انقرة وتل ابيب، كما أن غذاء جنود الإحتلال صنع في تركيا .
وفيما يتعلق بدعمه لحقوق الإنسان، فيكشفه إعتقاله لأكثر من ربع مليون تركي وفصل الاف الموظفين بعد الإنقلاب المزعوم، وتحويله تركيا لأكبر سجان للصحفيين في العالم والتنكيل بالأقليات التركية واحتلال عفرين وفصلها عن سوريا .
أما اردوغان الديمقراطي فيكشفه تحويل تركيا من النظام البرلماني إلى النظام الرئاسي لإستمرار حكمه، عند خسارة حزبه إنتخابات بلدية اسطنبول ضغط على القضاء لإعادة الإنتخابات وحينما خسرها مرة أخرى قرر محاربة المحافظ الجديد وقلص صلاحيته .
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