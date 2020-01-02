شكرا لقرائتكم خبر عن وكالة التجسس الصومالية تواجه رد فعل قوي بعد ربط الهجوم الدموي في مقديشو بدولة أجنبية والان مع التفاصيل

الخميس 2 يناير 2020 شريف شيخ أحمد وحسن شيخ محمود اتهم منتدى للأحزاب الوطنية وكالة الاستخبارات الوطنية الصومالية "بالتستر الجسيم" على الهجوم الدموي في مقديشو ، مضيفا أن الجمهور "تعرض لخداع سيئ".

Advertisements وانضم منتدى الأحزاب المعارضة الذي يقوده الرئيسان السابقان شريف شيخ أحمد وحسن شيخ محمود الى حزب واداجير الذي استجوب سلوك الوكالة الوطنية. وطلب منتدى الأحزاب الوطنية من مجموعات الرقابة إصدار أوامر بشأن مزاعم الوكالة بأن دولة أجنبية متورطة في تخطيط وتنفيذ الهجوم المميت. وأسفر الهجوم عن مقتل 85 شخصًا وإصابة المئات بجروح خطيرة.

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