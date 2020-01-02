تركيا.. الركود يدفع السلطات لإغلاق محطات لتوليد الطاقة

الخميس 2 يناير 2020

أكد وزير البيئة التركي، مراد قوروم، أن الحكومة قررت إغلاق خمس محطات لتوليد الطاقة الحرارية، بسبب عدم إكمال الاستثمارات البيئية الضرورية.



ونقلت وكالة الأناضول للأنباء عن قوروم قوله في مؤتمر صحفي، إن محطات الطاقة الخمس كانت ضمن 13 محطة أمهلتها السلطات حتى 31 ديسمبر، لاستكمال الاستثمارات.

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وبينت الوكالة أن الدولة قررت إغلاق محطتين في كوتاهيا، وثلاث محطات أخرى في كهرمان ماراس وسيفاس وزونجولداك، كما أغلقت السلطات جزئيا محطة في إقليم مانيسا، حسبما نقلت "رويترز".

ولدى تركيا 52 محطة تعمل بالفحم تخضع لمراقبة مستمرة وفقا للوائح البيئية، وذلك بموجب تشريع صادر عام 2013.