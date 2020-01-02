معارض تركي: أردوغان يهرب من أزماته الداخلية بالتدخل في ليبيا

الخميس 2 يناير 2020

قال سيد طورون نائب رئيس حزب الشعب الجمهوري، الأربعاء، إن الرئيس رجب أردوغان يصر على مشروع قناة إسطنبول المائية، وإرسال جنود إلى ليبيا للتعتيم على فشل حكومته الاقتصادي.



جاء ذلك في تصريحات صحفية أدلى بها طورون، جدد فيها رفض حزبه تنفيذ مشروع القناة وإرسال قوات تركية إلى ليبيا، حسب صحيفة "جمهورييت" المعارضة.

وشدد على أن "النظام الحاكم يسعى دائما لتغيير الأجندة السياسية من أجل التغطية على الأزمتين الاقتصادية والديمقراطية التي تشهدهما البلاد".

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وتابع "مشروع قناة إسطنبول الكارثي، والسيارة محلية الصنع المزعومة، والمهاترات المستمرة بشأن إرسال قوات تركية إلى ليبيا، حيل لجأ إليها نظام أردوغان لإلهاء الشعب عن الأزمات الداخلية، لكنها لن تنطلي على أحد".

وأضاف المعارض التركي "أن الجميع يعلم جيدا أن إرسال قوات عسكرية تركية إلى ليبيا لن يجدي بأي شيء، ولن يكون في صالح السلام بالنسبة لتركيا والمنطقة، ويعتبر تدخلا من تركيا في شأن داخلي لدولة أخرى".

وطالب طورون نظام أردوغان بـ"العمل لإيجاد حل للأزمات التي تشهدها تركيا، بدلا من السعي لإثارة حالة من الجدل حول أمور مرفوضة من المجتمع، كقناة إسطنبول والتلويح بالتدخل عسكريا في ليبيا".

ولفت إلى أن "الشعب التركي يريد حلولا لأزماته، وهو مع أن يعم السلام بتركيا وكافة أرجاء العالم".