شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على سبب وفاة المذيعة "نجوي قاسم" والان مع التفاصيل

الخميس 2 يناير 2020 توفت صباح اليوم الخميس الإعلامية نجوي قاسم، داخل شفتها في دبي، وبحسب المعلومات الأولية أن سبب الوفاة هي سكته قلبية.

Advertisements ونعت الإعلامية ديانا مقلد الراحلة نجوى قاسم، وكتبت عبر حسابها الرسمي بموقع “تويتر”: “رفيقة البدايات في التسعينيات، سكت قلبها في منزلها في دبي”. وتابعت: “نجوى إعلامية مكافحة كانت تعطي بسخاء وكرست حياتها كلها لعائلتها ومحبيها وكانت متفانية في عملها حتى اللحظة الاخيرة.. خبر حزين جدا وصادم جدا جدا”.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تعرف على سبب وفاة المذيعة "نجوي قاسم" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.