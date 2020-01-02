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شكرا لقرائتكم خبر عن هذا ما قالته نجوى قاسم في آخر تغريدة لها قبل وفاتها والان مع التفاصيل
الخميس 2 يناير 2020
انتقلت إلى رحمة الله تعالى اليوم مذيعة قناة العربية نجوى قاسم.
وكانت المذيعة قد احتفلت برأس السنة الجديدة في دبي أول من أمس ونشرت تغريدة مرفقة بفيديو للألعاب النارية في برج خليفة معلقة: "يا رب عام خير على الجميع يا رب يا رب.. يا رب احفظ بلادنا وعينك على #لبنان"
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