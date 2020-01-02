شكرا لقرائتكم خبر عن هذا ما قالته نجوى قاسم في آخر تغريدة لها قبل وفاتها والان مع التفاصيل

الخميس 2 يناير 2020 انتقلت إلى رحمة الله تعالى اليوم مذيعة قناة العربية نجوى قاسم.

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