معلومات لا تعرفها عن الراحلة "نجوى قاسم" مذيعة العربية!

الخميس 2 يناير 2020

توفيت اليوم الخميس مذيعة العربية الإعلامية اللبنانية نجوى قاسم عن عمر يناهز ال52 عاما إثر أزمة صحية مفاجئة.



ونعى الراحلة عدد كبير من زملائها في الحقل الإعلامي وسط صدمة وذهول لرحيلها المفاجئ، حيث كتب مدير قناة العربية السابق والسفير السعودي في الإمارات تركي الدخيل: ”وداعاً للصديقة الغالية الأستاذة نجوى قاسم… وداعاً سيدة الأخلاق والأدب والمهنية والاحترافية… وداعاً صديقة الجميع… رحمة الله عليك رحمة واسعة… إنا لله وإنا إليه راجعون.“

يذكر أن نجوى قاسم مذيعة ومقدمة برامج سياسية لبنانية(من بلدة جون) في قناة العربية الفضائية، تقدمّ البرنامج اليومي "حدث اليوم" على قناتي العربية والعربية الحدث.

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غطت أخبار الحروب في أفغانستان والعراق ولبنان عملت 11 عاماً لحساب تلفزيون المستقبل اللبنانية قبل أن تنتقل إلى قناة العربية في العام 2004 رغبة منها في قناة أكثر تخصصاً في الأخبار السياسية.

في العام 2006 حصلت قاسم على جائزة أفضل مذيعة في المهرجان العربي الرابع للإعلام في بيروت.سميت على موقع قناة العربية ب"قطعة الكريستال" وسمتها جريدة الرياض السعودية ب"المراسلة الحربية.

في 2004 نهضت من بين الحطام حاملة المايكرفون بعد دقائق من انفجار استهدف مكتب قناة العربية في بغداد لتُبث على الهواء وقائع الحادث قبل أن تهرع إلى الشارع لإيقاف السيارات لنقل الجرحى للمستشفيات فيما كانت هناك عدة جثث قد تناثرت اشلائها جراء قوة الانفجار.

في العام 2011 تم اختيارها بين أقوى مئة سيدة في العالم العربي من قبل مجلة أريبيان بزنس ، و حصلت في العام 2012 على جائزة مؤسسة مي شدياق للإبداع التلفزيوني.