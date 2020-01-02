شكرا لقرائتكم خبر عن الجزائر تجدد رفضها التدخل الأجنبي في ليبيا والان نبدء بالتفاصيل

جدد وزير الخارجية الجزائري صبري بوقادوم اليوم رفض الجزائر لكل أشكال التدخل الأجنبي في شؤون ليبيا. وقال بوقادوم في تصريحات له بالعاصمة الجزائر بمناسبة إشرافه على عملية شحن مساعدات إنسانية إلى الشعب الليبي: إن هذه الدفعة الجديدة من المساعدات الإنسانية ليست سوى ردّ للودّ الذي يكنّه الشعب الجزائري للأشقاء الليبيين وهي في نفس الوقت تعبير على التزام الجزائر بقرار الشعب الليبي السيّد فيما يتعلق بحل الأزمة الليبية الذي يقوم على توافق جميع مكوناته بعيدًا عن كل تدخل خارجي من أي كان.

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