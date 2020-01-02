الكويت 'تدين وتستنكر' محاولة اقتحام السفارة الامريكية في بغداد

أدانت وزارة الخارجية الكويتية، اليوم الخميس، محاولة اقتحام سفارة الولايات المتحدة في بغداد.
وأشار المصدر إلى أن "ھذا العمل یعد خرقا لاتفاقیة (فیینا) للعلاقات الدبلوماسیة والمواثیق والأعراف الدولیة التي استقر علیھا المجتمع الدولي فضلا عما یمثله من تعریض سلامة طاقم السفارة للخطر".
وطالب المصدر جميع الأطراف في العراق إلى ضبط النفس لتجاوز المرحلة الحرجة التي یمر بھا بلدھم متمنیا للعراق الشقیق الأمن والاستقرار والازدھار.
يشار إلى أن السفارة الأمريكية في بغداد، ذكرت أمس الأربعاء أنها علقت جميع العمليات القنصلية العامة حتى إشعار آخر، وذلك بعد يوم من اقتحام محيطها الخارجي وإشعال حرائق وإلقاء الحجارة وتحطيم كاميرات المراقبة، من قبل مشيعي جثمان شهداء الحشد الشعبي الذين سقطوا نتيجة قصف امريكي في الانبار.
ويتظاهر العشرات منذ صباح الثلاثاء الماضي أمام مقر السفارة الأمريكية في بغداد، احتجاجا على قصف أمريكي استهدف مواقع لقوات الحشد الشعبي قبل يومين.
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