اخبار العالم

إعادة افتتاح أربعة طرق في الأنبار مغلقة منذ 40 عاماً

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

أعلن مدير ناحية البغدادي بمحافظة الأنبار شرحبيل العبيدي، اليوم الخميس، عن إعادة افتتاح أربعة طرق مغلقة منذ 40 عاماً.
وقال العبيدي في حديث لـ الخليج 365، إن "الحكومة المحلية في ناحية البغدادي بقضاء هيت غربي الأنبار، أعادت افتتاح أربعة طرق، حيث قامت الدوائر الخدمية بعملية إزالة التجاوزات القديمة على تلك الطرق، التي كانت في الحقبة الزمنية القديمة عبارة عن طرق صغيرة لم يتم استخدامها وغير مؤشرة على خارطة الناحية".

وأوضح العبيدي، أن "الطرق هي طرق قرى المركان والمودع والسيد حمد وسكة العرب قرب برج الجواعنة"، مشيراً إلى أن "المسؤولين في المحافظة أكدوا أن هذه الطرق مغلقة منذ عام 1980".

وأضاف، أن "افتتاح الطرق المغلقة سوف يساهم في تذليل كافة المعوقات التي تحول دون تمكن سكان هذه القرى من التواصل بين مناطقهم بصورة يسيرة"، موضحاً أن "هذه الطرق ضيقة ولا يتجاوز عرضها 2م كون غالبية الطرق القديمة تكون ذات مساحة صغيرة تستخدم في السير مشياً على الإقدام".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر إعادة افتتاح أربعة طرق في الأنبار مغلقة منذ 40 عاماً لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا