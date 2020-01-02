طيران امريكي يحلق فوق السفارة وعدد من مناطق بغداد

وقال المصدر، لـ الخليج 365، إن الطيران الامريكي مستمر بالتحليق فوق السفارة الامريكية وجسر الجادرية في منطقة الجادرية وجسر الطابقين في منطقة الكرادة.

وأوضح المصدر، أن تحليق الطيران الامريكي مستمر فوق تلك المناطق منذ 48 ساعة حيث حادثة اقتحام السفارة، مشيرا الى أن هدف التحليق هو تأمني السفارة.



وأقيمت، الثلاثاء 31 كانون الاول 2019، مراسم شعبية وسط ‏ بغداد، لتشييع شهداء الحشد الشعبي الذين ‏سقطوا نتيجة القصف الأميركي في الأنبار مساء ‏الأحد الماضي.

واقتحم المشيعون المنطقة الخضراء وتوجهوا إلى مبنى السفارة الاميركية وهم رافعين الأعلام العراقية وأعلام الحشد الشعبي، احتجاجاً على القصف الأميركي، فيما نظموا اعتصاما مفتوحا امام السفارة للمطالبة باغلاقها الا انه تقرر يوم امس الاربعاء، انسحابهم والاعتصام في شارع ابو نؤاس قرب فندق بابل وسط العاصمة.



وبحسب تقارير صحفية، فقد تم نشر قوات مشاة البحرية الأمريكية المختصة بالاستجابة للأزمات - التابعة للقيادة المركزية في العراق لتعزيز الأمن في السفارة الأمريكية وضمان سلامة المواطنين الأميركيين.