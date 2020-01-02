الفرقة الخاصة تتحدث عن فتح المنطقة الخضراء: وضعنا جدولا زمنيا

اعلنت قيادة الفرقة الخاصة المسؤولة عن حماية المنطقة الخضراء وسط بغداد، الخميس، عن وضعها جدولا زمنيا لاعادة افتتاح المنطقة.

وقال اللواء جاسم الزبيدي الفرقة الخاصة في حديث لـ الخليج 365، انه "بناء على توجه لجنة الامر الديواني بقيادة الفريق الركن محمد حميد البياتي، هناك جدول زمني معد لاعادة افتتاح المنطقة الخضراء وسط بغداد، امام المواطنين".

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واضاف ان "الجدول سيكون بتوقيتات تدريجية لحين فتح المنطقة بالكامل"، مشيرا الى ان "الجدول يحتمل تطبيقه بعد عيد الجيش الموافق السادس من كانون الثاني الحالي".

واعلنت مديرية المرور العامة، اليوم الخميس، عن افتتاح طريق ساحة النسور بإتجاه شارع المطار وقيادة قوات الشرطة الاتحادية، وطريق نفق الزيتون حيث تم رفع جميع القطوعات من هذه الطرق.