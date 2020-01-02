الاعلامية نجوى قاسم في سطور... تعرفوا اليها

نجوى قاسم (52 عاماً) من بلدة جون اللبنانية، كانت تقدمّ البرنامج اليومي "حدث اليوم" على قناتي العربية والعربية الحدث.

غطت أخبار الحروب في أفغانستان والعراق ولبنان وعملت 11 عامًا في تلفزيون المستقبل قبل أن تنتقل إلى قناة العربية في عام 2004، رغبة منها في قناة أكثر تخصصاً في الأخبار السياسية.