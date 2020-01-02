الاعلامية نجوى قاسم في سطور... تعرفوا اليها

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نجوى قاسم مذيعة ومقدمة برامج سياسية لبنانية على قناتي العربية والعربية الحدث.
غطت أخبار الحروب في أفغانستان والعراق ولبنان وعملت 11 عامًا في تلفزيون المستقبل قبل أن تنتقل إلى قناة العربية في عام 2004، رغبة منها في قناة أكثر تخصصاً في الأخبار السياسية.
وسميت على موقع قناة العربية بـ "قطعة الكريستال" وسمتها جريدة الرياض السعودية بـ "المراسلة الحربية".
وفي العام 2011، تم اختيارها بين أقوى مئة سيدة في العالم العربي من قبل مجلة أريبيان بزنس، وحصلت في العام 2012 على جائزة مؤسسة مي شدياق للإبداع التلفزيوني.
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