ولي عهد أبوظبي في باكستان.. نشرة الظهيرة لـ"العين الإخبارية"

في نشرة الظهيرة لـ"العين الإخبارية" ليوم الخميس، تطالعون عناوين مختلفة في السياسة والفكر والاقتصاد والرياضة والصحة، وغيرها من الأقسام الأخرى.

ففي عالم السياسة تتابعون: أمريكا تحذر رعاياها من السفر إلى العراق، ومقتل 11 من طالبان في عمليات للجيش شمالي أفغانستان، واغتيال مسؤول كبير بإقليم بني شنقول غربي إثيوبيا، وبومبيو يرجئ زيارته لأوكرانيا بعد اقتحام سفارة أمريكا بالعراق، وولي عهد أبوظبي يصل إسلام آباد ورئيس وزراء باكستان في مقدمة مستقبليه، ومحلل عسكري: الجيش الليبي يسير وفق استراتيجيات مدروسة.

كما تقرأون: أكثر من 800 هجمة إرهابية بمالي وبوركينا فاسو والنيجر في 2019، و"حرية وسلام وعدالة".. السودان يحتفي بالذكرى 64 للاستقلال، ومعارض تركي: أردوغان يهرب من أزماته الداخلية بالتدخل في ليبيا، ومصطفى الفقي: احتجاجات العراق ولبنان تهدم المشروع الإيراني، وخبير أمريكي يطالب برد عسكري على إيران بعد "اقتحام السفارة"، و"السيادي" السوداني يتوعد بمحاسبة المتورطين في اشتباكات قبلية، والجيش الليبي يسيطر على أجزاء بحي أبوسليم وسط طرابلس.



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وفي الاقتصاد تطالعون: التشيك تسمح بعجز أكبر من المستهدف في ميزانية 2020، ولوموند: "قناة إسطنبول" درب جديد من دروب جنون عظمة أردوغان، والنمو الاقتصادي بسنغافورة لعام 2019 "الأبطأ" منذ عقد، والأردن يتلقى أول إمدادات للغاز الطبيعي من إسرائيل، ومخزون النفط الأمريكي يدخل 2020 بهبوط حاد، ومنوتشين يترأس وفدا أمريكيا رفيعا لمنتدى دافوس.. وترامب يفكر، والمصانع التركية تواصل الانكماش للشهر الثالث على التوالي.

رياضيا تطلعون على: أومتيتي يثير الجدل بحضور قمة أرسنال ومانشستر يونايتد، أما في التكنولوجيا: لأندرويد وأبل.. تليجرام تطلق تحديثا جديدا بـ10 مزايا آمنة.

وفي الفن تقرأون: مفاجأة تبكي محمد عبده في حفل رأس السنة بالرياض، بينما في المنوعات: أول "مطعم في الظلام" بمصر.. الكفيف يقود المبصرين.

كما تتناول "العين الإخبارية" في الأخبار والتقارير المكتوبة والمصورة والفيديو آخر تطورات الأحداث المتنوعة، إلى جانب مجالات الثقافة والصحة والمجتمع والتكنولوجيا والسيارات وغيرها.

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