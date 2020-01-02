رئيس وزراء باكستان يقيم مأدبة غداء على شرف ولي عهد أبوظبي

أقام رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان، الخميس، مأدبة غداء على شرف الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، الذي يزور إسلام آباد.

وكان الشيخ محمد بن زايد آل نهيان وصل إلى باكستان على رأس وفد رفيع المستوى، في زيارة تستغرق يوما، وكان خان في صدارة مستقبليه.

وبحث الشيخ محمد بن زايد آل نهيان مع عمران خان، العلاقات الإماراتية-الباكستانية، وسبل تنميتها وتطويرها لما فيه خير ومصلحة البلدين والشعبين الصديقين في مختلف المجالات.

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وتناول اللقاء مجمل الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط والخليج العربي، وشبه القارة الهندية والعالم الإسلامي، فضلا عن القضايا والملفات الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك، وتبادل الطرفان الرؤى ووجهات النظر حولها.





وتربط باكستان ودولة الإمارات العربية المتحدة علاقات وطيدة، تجذرت خلال العقود الماضية، وترجمت إلى تعاون متعدد الأوجه، يمثل حالة فريدة في العلاقات العربية الآسيوية في المنطقة.

وتُعَد باكستان من أولى الدول التي أقامت علاقات دبلوماسية مع الإمارات، وهو ما يجسد عمق العلاقات التاريخية بين الشعبين والروابط الاجتماعية والثقافية بينهما.

كما يعكس وجود 1.6 مليون شخص من الجالية الباكستانية في دولة الإمارات يسهمون بفاعلية في الاقتصاد الوطني، وفي نمو وازدهار الإمارات، مدى الترابط والتلاحم بين البلدين الصديقين.