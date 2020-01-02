الكويت تدين محاولة اقتحام السفارة الأمريكية في بغداد

أدانت الكويت بشدة، الخميس، محاولة اقتحام سفارة الولایات المتحدة الأمریكیة في بغداد، من قبل عدد من المليشيات المدعومة من إيران.



وأعرب مصدر مسؤول بوزارة الخارجیة الكويتية عن إدانة واستنكار دولة الكویت الشديدين، لمحاولة اقتحام السفارة الأمريكية بالمنطقة الخضراء في بغداد.

وأكد أن ھذا العمل یعد خرقا لاتفاقیة (فیینا) للعلاقات الدبلوماسیة والمواثیق والأعراف الدولیة التي استقر علیھا المجتمع الدولي.

Advertisements

وأضاف المصدر أن هذا الأمر يعرض سلامة طاقم السفارة للخطر، داعيا جميع الأطراف في العراق لضبط النفس لتجاوز المرحلة الحرجة التي یمر بھا بلدھم، متمنیا للعراق الأمن والاستقرار.

وكانت عناصر من حزب الله العراقي اقتحمت، الثلاثاء، مقر السفارة الأمريكية في العاصمة بغداد، بعد مقتل عشرات المسلحين بينهم قياديون، في ضربات جوية استهدفت منشآت تابعة للمليشيا التابعة لإيران.

وإثر ذلك، أعلنت السفارة الأمريكية في العراق تعليق جميع العمليات القنصلية حتى إشعار، بسبب هجمات المليشيات على مجمع السفارة.

ونصحت السفارة الأمريكيين بعدم الاقتراب من السفارة في بغداد، مضيفة أن القنصلية العامة في أربيل مفتوحة للتأشيرات وتقديم الخدمات للأمريكيين.