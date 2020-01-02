مليشيا كتائب حزب الله.. ما هي؟ وكيف تعمل؟

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - ولدت من رحم نظام الملالي الإرهابي.. تحركها أجندة ولاية الفقيه الساعية لضرب استقرار المنطقة.. إنها مليشيا كتائب حزب الله..

كتائب حزب الله إحدى أبرز المليشيات المسلحة الشيعية في العراق، ظهرت عام 2003 بعد الغزو الأمريكي للعراق، وتضم أكثر من 3 آلاف مقاتل موزعين بين العراق وسوريا، أسسها أبو مهدي المهندس مستشار قاسم سليماني قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني بعد فك ارتباطه بمنظمة بدر.

بدأت المليشيا أول أعمالها الإرهابية باستهداف القوات الأمريكية في العراق، وتصاعدت تلك الهجمات بين مارس 2007 ويونيو 2008.

في عام 2009 أدرجت الولايات المتحدة "كتائب حزب الله" ومؤسسها على قائمتها للإرهاب، وفرضت عليهما عقوبات مالية؛ لارتباطهما بعمليات استهداف القوات الأمريكية وقوات الأمن العراقية.

ورغم تبني المليشيا الإرهابية اسم "كتائب حزب الله"؛ لا ترتبط بمليشيا حزب الله اللبناني بشكل مباشر، لكنها تتمتع بعلاقات وثيقة مع "الوحدة 3800" التابعة للمليشيا اللبنانية، فضلا عن انخراط خبراء لبنانيين لتدريب عناصرها على حرب العصابات واستخدام المتفجرات.

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في عام 2013.. كانت "كتائب حزب الله" أولى المليشيات المدعومة من إيران التي شاركت في الحرب السورية، ومن هذه البوابة وسعت المليشيا نفوذها في سوريا؛ حيث تدير مراقد الشيعة في العاصمة دمشق وتسيطر على طريق بغداد-دمشق الدولي.

بعد دحر تنظيم داعش من العراق وملاحقة فلوله، ظهرت مهمة جديدة للمليشيا الإرهابية وهي التحرش بقوات التحالف وعلى رأسها القوات الأمريكية..

تطور كبير حدث في يوم 27 ديسمبر 2019. قاعدة عسكرية في كركوك تتعرض لهجوم صاروخي قتل فيه متعاقد أمريكي وجرح آخرون، الرد الأمريكي جاء سريعا.. الجيش الأمريكي ينفذ سلسلة هجمات على مواقع لكتائب حزب الله في العراق وسوريا أسفرت عن خسائر كبيرة.

أبرزها مقتل أبو علي الخزعلي معاون آمر اللواء 45 أهم تشكيلات المليشيا الإرهابية، الدعم اللامحدود من إيران للمليشيات في العراق وسوريا حول تلك البلاد إلى ساحة حرب بالوكالة، نار لا تكاد تنطفئ حتى تستعر من جديد خدمة لمشروع ولاية الفقيه الإرهابي.