صحف باكستان.. احتفاء واسع بزيارة ولي عهد أبوظبي

احتفت صحف باكستانية بزيارة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة إلى إسلام آباد، وترحيب رئيس الوزراء عمران خان به.



وقالت صحيفة "دون نيوز" إن ولي عهد أبوظبي وصل إلى إسلام آباد يرافقه وفد رفيع المستوى في زيارة تستغرق يوما، وكان رئيس الوزراء عمران خان في صدارة مستقبليه في قاعدة "نور خان" الجوية في روالبندي لاستقبال الضيف.

وأضافت أن رئيس الوزراء تخطى البروتوكول وحرص على قيادة سيارة ولي العهد، الذي أعلنه تلفزيون "روسيا اليوم"، الثلاثاء، القائد الأكثر تأثيرا في العالم عام 2019، من القاعدة الجوية.

ووفقا لأحد المصادر بوزارة الخارجية، فإن ولي العهد سيعقد لقاء فرديا مع رئيس الوزراء عمران يعقبه مأدبة غداء يستضيفها رئيس مجلس الوزراء، وسيناقش الزعيمان القضايا الثنائية الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.



ونقلت عن سفير الإمارات في باكستان حمد عبيد إبراهيم الزعابي، قوله إنها ستكون "زيارة رسمية" تستمر طوال يوم "لتعزيز أواصر الصداقة بين البلدين الشقيقين".

وخلال إقامته، سيلتقي الشيخ محمد بن زايد رئيس أركان الجيش الجنرال قمر جافيد باجوا، بعد لقائهما الشهر الماضي عندما سافر الجنرال باجوا إلى أبوظبي في 14 ديسمبر/كانون الأول الماضي.

وكانت آخر مرة قام فيها ولي عهد أبوظبي بزيارة باكستان في 6 يناير/كانون الثاني 2019، بعد أسابيع فقط من عرض بلاده 3 مليارات دولار لدعم اقتصاد باكستان المدمر.

وقالت صحيفة "باكستان تريبيون" إن رئيس الوزراء عمران خان استقبل الشيخ محمد بن زايد آل نهيان الذي وصل العاصمة في زيارة تستغرق يوما كاملا.

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وأوضحت أن الزيارة الثانية لولي عهد أبوظبي إلى باكستان منذ تولي رئيس الوزراء عمران منصبه في أغسطس/آب 2018، ستؤدي إلى تعزيز روابط الصداقة بين باكستان والإمارات.

وقالت صحيفة "ديلي تايمز" إن ولي عهد أبوظبي وصل إلى إسلام آباد في زيارة رسمية تستغرق يوما وسيبحث مع رئيس الوزراء عمران خان سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين وتبادل وجهات النظر بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك والوضع الإقليمي والعالمي.

ولفتت إلى أن آخر زيارة لولي عهد أبوظبي كانت في 6 يناير 2019، بعد أسابيع فقط من عرض بلاده 3 مليارات دولار لدعم اقتصاد باكستان.

وذكرت صحيفة "ذا نيوز" الباكستانية أن هذه الزيارة تركز على تقوية روابط الصدقة بين البلدين الشقيقين، خاصة أنها تعتبر الزيارة الثانية لقائد عربي إلى البلاد خلال أسبوعين، إذ شهدت الشهر الماضي زيارة لمدة يوم لوزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان آل سعود.

واهتمت الصحيفة بإبراز فوز الشيخ محمد بن زايد آل نهيان بلقب "القائد العربي الأبرز" لعام 2019، في الاستفتاء الذي أجرته شبكة "روسيا اليوم" الإخبارية وشارك فيه نحو 14 مليون شخص، إذ حصد 9 ملايين و734 ألفا و963 صوتا من المشاركين، بنسبة بلغت 68.6% من إجمالي عدد الأصوات.

وأشارت إلى أن الشيخ محمد بن زايد آل نهيان معروف بمساهماته في قضايا السلام والتسامح، فضلا عن وساطته في عدد من الأزمات.

ولفتت صحيفة "باكستان أوبزرفر" إلى اللقاء الذي سيجمع بين الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ورئيس الوزراء الباكستاني عمران خان، لتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، فضلا عن النقاشات بشأن المصالح المشتركة والوضع الدولي.

وذكرت الصحيفة أن ولي عهد أبوظبي زار البلاد آخر مرة في 6 يناير/كانون الثاني عام 2019، بعد تقديم الإمارات 3 مليارات دولار دعما لاقتصاد باكستان.

كما سلطت صحيفة "باكستان توداي" الضوء على أن الزيارة توضح قوة وجوهر الروابط الخاصة بين باكستان والإمارات، إذ إن الأخيرة هي أكبر شريك تجاري لباكستان في الشرق الأوسط ومصدر رئيسي للاستثمارات، فضلا عن كونها شريكا رئيسيا في التنمية، بمجالات التعليم والصحة وقطاعات الطاقة.