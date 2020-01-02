انت الان تتابع الادعاء في اليابان يداهم منزل غصن في طوكيو ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

كارلوس غصن

داهم ممثلون للادعاء في اليابان اليوم الخميس منزلا في طوكيو كان يعيش فيه كارلوس غصن رئيس نيسان السابق قبل هروبه الغامض من البلاد.

ويُعتقد أن الإدعاء يحاول التوصل إلى الطريقة التي تمكن بها الرئيس السابق لتحالف رينو-نيسان-ميتسوبيشي موتورز في الخروج من اليابان والهرب إلى لبنان رغم أنه يخضع لشروط صارمة بعد إطلاق سراحه في اليابان حيث يواجه اتهامات بالفساد.

وكان تم إلقاء القبض على غصن للمرة الأولى في تشرين ثان/نوفمبر من عام 2018 ، وتم توجيه اتهامات له بخيانة الأمانة وتزوير مستندات مالية لإخفاء جزء من دخله السنوي. وينكر غصن جميع التهم الموجهة إليه.

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وكانت محكمة في طوكيو فرضت شروطا صارمة للإفراج المشروط عنه، بما في ذلك فرض قيود على مكان إقامته في اليابان، ومنعه من السفر إلى الخارج، إلى جانب فرض تدابير لمنعه من الهرب والتلاعب بالأدلة.

وتضمنت التدابير أيضا منعه من رؤية زوجته اللبنانية دون الحصول على تصريح خاص.

ووافقت المحكمة مساء أمس الأول الثلاثاء على طلب الادعاء بإلغاء وضعية الإفراج بكفالة، كما من المرجح مصادرة أموال الكفالة.