تركيا أردوغان.. من استيراد الإرهاب إلى تصديره

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 2 يناير 2020

خاص_الخليج 365

مثلت تركيا، في عهد رجب طيب أردوغان، محطة عبور للإرهابيين إلى كل من سوريا والعراق.



وتؤكد التقارير أن معظم الأجانب الذين التحقوا بتنظيمي القاعدة والدولة الإسلامية في العراق وسوريا، مروا عبر تركيا وبتسهيلات من سلطاتها.

ووفق التقارير فإن سلطات تركيا كانت على علم بكل تحركات الإرهابيين عبر أراضيها إلى الداخل السوري والعراقي.

ولم يقتصر الأمر عند سماح تركيا للإرهابيين باستخدام أراضيها كمحطة عبور، بل تعاملت مع التنظيمات الإرهابية نفسها.

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وبحسب معلومات استخباراتية فقد ظلت تركيا، إبان سيطرة تنظيم داعش على أجزاء كبيرة من العراق وسوريا باستيراد المشتقات النفطية من التنظيم.

وتؤكد المصادر أن التنظيم حصل على مبالغ مهولة من سلطات تركيا من بيع النفط وغيره.

حاليا، وبعد أن كانت تركيا تستورد الإرهاب العابر للحدود لإغراق سوريا به، بدأت بتصديره إلى بلدان أخرى.

وتحدثت تقارير غربية، أخيرا، عن اعتزام تركيا إرسال آلاف الإرهابيين المتواجدين في سوريا إلى ليبيا، لقتال قوات الجيش التي أحكمت الطوق على الإرهابيين داخل العاصمة طرابلس.

وتشير التقارير إلى أن تركيا سترسل ما يزيد على 3000 مسلح إلى ليبيا، بعد أن قامت بتجهيزهم وتقديم الدعم اللازم لهم.