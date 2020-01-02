هكذا ودع تركي الدخيل الإعلامية نجوى قاسم بعد نبأ وفاتها

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 2 يناير 2020 أبو ظبي الرياض - الخليج 365 ودع السفير السعودي لدى الإمارات العربية المتحدة، والمدير السابق لقناتي العربية والحدث تركي الدخيل، الإعلامية نجوى القاسم بكلمات مؤثرة.

وكتب الدخيل في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" - رصدها "الخليج 365" -بعد تلقيه نبأ وفاتها "وداعاً للصديقة الغالية الأستاذة نجوى قاسم. وأضاف" وداعاً سيدة الأخلاق والأدب والمهنية والاحترافية". وتابع "وداعاً صديقة الجميع.". واختتم" رحمة الله عليك رحمة واسعة، إنا لله وإنا إليه راجعون". Advertisements وتوفيت اليوم الخميس مذيعة العربية الإعلامية اللبنانية نجوى قاسم عن عمر يناهز ال52 عاما. وأعلنت وسائل إعلام عربية، وفاة الاعلامية ​نجوى قاسم​ نجمة قناة الحدث - العربية. ونجوى قاسم مذيعة ومقدمة برامج سياسية لبنانية أهمها البرنامج اليومي حدث اليوم على قناتي العربية والعربية الحدث. وغطت أخبار الحروب في أفغانستان،العراق ولبنان. عملت 11 عاماً في تلفزيون المستقبل قبل أن تنتقل إلى العربية في 2004

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