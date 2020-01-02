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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر هذا ما قالته نجوى قاسم في آخر تغريدة لها قبل وفاتها والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 2 يناير 2020
انتقلت إلى رحمة الله تعالى اليوم مذيعة قناة العربية نجوى قاسم.
وكانت المذيعة قد احتفلت برأس السنة الجديدة في دبي أول من أمس ونشرت تغريدة مرفقة بفيديو للألعاب النارية في برج خليفة معلقة: "يا رب عام خير على الجميع يا رب يا رب.. يا رب احفظ بلادنا وعينك على #لبنان"
#happynewyear2020 #FromDubaiWithLove يا رب عام خير على الجميع يا رب يا رب يا رب احفظ بلادنا وعينك على #لبنان ???????????????????????????????????????? pic.twitter.com/db8flBE5ZQ— Najwa Kassemنجوى قاسم (@najkassem)
#happynewyear2020 #FromDubaiWithLove— Najwa Kassemنجوى قاسم (@najkassem) December 31, 2019
يا رب عام خير على الجميع يا رب يا رب
يا رب احفظ بلادنا وعينك على #لبنان
🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻 pic.twitter.com/db8flBE5ZQ
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