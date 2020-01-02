شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر هذا ما قالته نجوى قاسم في آخر تغريدة لها قبل وفاتها والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 2 يناير 2020 انتقلت إلى رحمة الله تعالى اليوم مذيعة قناة العربية نجوى قاسم.

Advertisements وكانت المذيعة قد احتفلت برأس السنة الجديدة في دبي أول من أمس ونشرت تغريدة مرفقة بفيديو للألعاب النارية في برج خليفة معلقة: "يا رب عام خير على الجميع يا رب يا رب.. يا رب احفظ بلادنا وعينك على #لبنان" #happynewyear2020 #FromDubaiWithLove يا رب عام خير على الجميع يا رب يا رب يا رب احفظ بلادنا وعينك على #لبنان ???????????????????????????????????????? pic.twitter.com/db8flBE5ZQ— Najwa Kassemنجوى قاسم (@najkassem) #happynewyear2020 #FromDubaiWithLove

يا رب عام خير على الجميع يا رب يا رب

يا رب احفظ بلادنا وعينك على #لبنان

🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻 pic.twitter.com/db8flBE5ZQ — Najwa Kassemنجوى قاسم (@najkassem) December 31, 2019

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