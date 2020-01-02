انتهاء الاختبارات الاولية للمدفعية الذاتية الدفع الروسية "كاليتسيا"

انتهت الاختبارات الأولية لأحدث المدافع ذاتية الدفع "كاليتسيا" في منطقة سفيردلوفسك، حيث بدأت مجموعة من أربعة مدافع ذاتية الدفع عملية قتالية تجريبية، حسبما عرضت قناة زفيزدا في أول فيديو من الاختبارات القتالية للمدافع.

وأجريت اختبارات إطلاق النار على ثلاث مراحل، الطلقة الأولى هي طلقة إحماء، الطلقتان التاليتان تحملان شحنة من مسحوق متفجر، ثم أطلقت "كاليتسيا" من أربع إلى ثماني قذائف على أهداف، وكانت الاختبارات الأولية ناجحة، والآن يجب على الجيش إعطاء تقييمهم للمدفع ذاتي الدفع الجديد.

وصُممت المدافع ذاتية الدفع عيار 152 ملم "كاليتسيا-سي في" لتدمير أهداف مهمة، الأسلحة النووية التكتيكية، الصواريخ، المدفعية وبطاريات الهاون، منشآت الدفاع الجوي، المركبات المدرعة وقوة العدو، يتم التحكم في إطلاق النار عن بعد.