"تنظيم داعش" تبنى هجوماً في القوقاز الروسي

أعلنت وكالة" أعماق" التابعة لـ"تنظيم داعش" أن رجلين تابعين للتنظيم هاجما هذا الأسبوع مركزاً للشرطة في القوقاز الروسي، ما أدى إلى مقتل شخص على الأقل وإصابة العديد بجروح".
واقتحم المهاجمان بسيارتهما نقطة تفتيش للشرطة في مدينة ماغاس عاصمة جمهورية إنغوشيا في القوقاز الروسي والحدودية مع الشيشان. وأفادت السلطات المحلية بأن الرجلين هاجما بعد ذلك عناصر الشرطة بالسكاكين.
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