"تنظيم داعش" تبنى هجوماً في القوقاز الروسي

أعلنت وكالة" أعماق" التابعة لـ"تنظيم داعش" أن رجلين تابعين للتنظيم هاجما هذا الأسبوع مركزاً للشرطة في ​القوقاز​ الروسي، ما أدى إلى مقتل شخص على الأقل وإصابة العديد بجروح".

واقتحم المهاجمان بسيارتهما نقطة تفتيش للشرطة في مدينة ماغاس عاصمة جمهورية إنغوشيا في القوقاز الروسي والحدودية مع ​الشيشان​. وأفادت السلطات المحلية بأن الرجلين هاجما بعد ذلك عناصر ​الشرطة​ بالسكاكين.