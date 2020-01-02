النشرة: القوى الأمنية تمنع عدد من المحتجين من الدخول الى أحد المصارف بصيدا

افاد مراسل "​الخليج 365​" في صيدا عن اشكال وقع بين ​القوى الأمنية​ و​المحتجين​ في حراك صيدا أثناء دخولهم إلى أحد مصارف المدينة وذلك للاحتجاج على ​الفساد​ في القطاع المصرفيما أدى إلى وقوع عدد من الجرحى جراء التدافع.

وقد أصيب الشاب م.ح. بجروح في رجله ونقله ​فوج الإنقاذ الشعبي​ إلى ​مستشفى​ الهمشري لتلقي العلاج، كما وقع عدد من الجرحى تم علاجهم ميدانياً.