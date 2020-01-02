النشرة: القوى الأمنية تمنع عدد من المحتجين من الدخول الى أحد المصارف بصيدا

افاد مراسل "الخليج 365" في صيدا عن اشكال وقع بين القوى الأمنية والمحتجين في حراك صيدا أثناء دخولهم إلى أحد مصارف المدينة وذلك للاحتجاج على الفساد في القطاع المصرفيما أدى إلى وقوع عدد من الجرحى جراء التدافع.
وقد أصيب الشاب م.ح. بجروح في رجله ونقله فوج الإنقاذ الشعبي إلى مستشفى الهمشري لتلقي العلاج، كما وقع عدد من الجرحى تم علاجهم ميدانياً.
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