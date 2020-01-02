LBC: معلومات عن لقاء يجمع باسيل ودياب للبت بنقاط عالقة حكوميا

أفادت معلومات لـ"LBC" عن لقاء يعقد بين رئيس الحكومة المكلف حسان دياب ووزير الخارجية ​جبران باسيل​ للبت بنقاط حكومية عالقة تمهيدا لاعلان الحكومة قبل نهاية الاسبوع".

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